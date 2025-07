Rio Acre atinge pior seca em 11 anos e Prefeitura inicia ações emergenciais

O Rio Acre alcançou nesta segunda-feira (7), na capital, a pior marca de vazante dos últimos 11 anos para o mês de julho, com apenas 1,88 metro, igualando ao recorde negativo de 2016. A informação foi divulgada pelo coordenador da Defesa Civil de Rio Branco, tenente-coronel Cláudio Falcão.

A situação agravou a crise hídrica em Rio Branco e mobilizou a Prefeitura dar início ao Plano de Exaurimento Hídrico, coordenado pela Defesa Civil. As ações emergenciais começam nesta segunda, com o início da Operação Estiagem.

O plano inclui a distribuição de água potável por meio de caminhões-pipa às comunidades mais afetadas pela seca, como Quixadá, Transacreana, além de áreas de Bujari e Porto Acre.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil, coronel Cláudio Falcão, o rebaixamento do nível do rio provoca queda do lençol freático, comprometendo o abastecimento por poços e represas.

“Entramos no trimestre mais seco do ano, julho, agosto e setembro, com uma crise hídrica instalada. É um cenário extremo, e nosso foco é garantir água potável para quem mais precisa”, disse.

Além do plano de combate ao desabastecimento, a gestão municipal também executa ações de enfrentamento às queimadas. A Defesa Civil realiza monitoramento diário de variáveis como temperatura, qualidade do ar e focos de calor.

Falcão ressaltou que, mesmo antes de atingir a marca, o cenário já era alarmante. “A gravidade da situação não depende de quebra de recorde. A aproximação já é suficiente para acionar todos os alertas”, destacou.

Na zona urbana, a atuação ocorre em parceria com o Saerb, com o objetivo de evitar o desabastecimento em bairros de Rio Branco. Também foram iniciadas ações de ajuda humanitária para apoiar economicamente produtores rurais atingidos pela seca prolongada.