Rio Acre registra apenas 1,83 metro nesta quarta e Defesa Civil reforça ações contra seca

A medição mais recente do nível do Rio Acre em Rio Branco apontou apenas 1,83 metro na manhã desta quarta-feira (9), conforme boletim divulgado pela Defesa Civil Municipal.

Sem registro de chuvas nas últimas 24 horas, o manancial em queda, apresentando um recuo de dois centímetros em relação à medição anterior, na última terça-feira (8), quando registrava 1,85 metro.

Diante da situação crítica, a Prefeitura de Rio Branco iniciou nesta semana a execução do Plano de Exaurimento Hídrico. A operação, coordenada pela Defesa Civil com apoio da Secretaria Municipal de Agropecuária, busca minimizar os efeitos da seca e assegurar o fornecimento de água potável a comunidades vulneráveis.

As primeiras ações incluem vistorias técnicas para avaliar as condições dos locais atingidos e definir a logística de atendimento. A etapa seguinte será o início do transporte de água, que depende da formalização do contrato com a empresa responsável. A chamada “Operação Estiagem” teve início na última segunda-feira (7).