Rio Acre registra nível de 2,03 metros nesta terça e segue em queda na capital acreana

O Rio Acre continua apresentando níveis reduzidos em Rio Branco, segundo dados atualizados pela Defesa Civil municipal. Às 5h da manhã desta terça-feira (1), o manancial atingiu apenas 2,03 metros, mantendo a tendência de queda registrada nos últimos dias.

A ausência de chuvas nas últimas 24 horas contribuiu para a manutenção do cenário de estiagem. A estabilidade no regime hídrico, no entanto, acende o alerta das autoridades.

Para fins de monitoramento, a cota de alerta é estabelecida em 13,50 metros, e o transbordamento ocorre a partir dos 14 metros — números bem distantes da realidade atual. A Defesa Civil segue acompanhando o comportamento do rio, especialmente diante das variações climáticas que impactam diretamente o abastecimento e a navegabilidade em determinadas áreas da capital acreana.