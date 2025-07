Rio Branco amanhece com 12°C e lidera ranking das cidades mais geladas da região Norte

A capital do Acre registrou, nesta quarta-feira (2), a menor temperatura da região Norte: 12°C nas primeiras horas do dia. A informação foi confirmada pelo Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam), que também prevê a continuidade do frio ao longo do dia, com mínima entre 16°C e 18°C e máxima que não deve ultrapassar os 27°C.

O fenômeno é consequência de uma intensa massa de ar polar que se desloca do sul do Brasil em direção ao norte, provocando queda acentuada nas temperaturas em várias regiões do país, inclusive na Amazônia Ocidental. “O Acre liderou no frio em toda a Amazônia e na Região Norte do país”, informou o Censipam em boletim.

Outros municípios acreanos também sentiram os efeitos da friagem. Segundo o pesquisador Davi Friale, Epitaciolândia foi destaque com mínima de 13,7°C. Cidades vizinhas como Brasiléia e Cobija (na Bolívia) também enfrentaram temperaturas baixas, consolidando o domínio do Acre entre os locais mais gelados da região.

Desde a última segunda-feira (30), os acreanos estão enfrentando uma friagem considerada forte, até mesmo para o inverno amazônico. Na terça-feira (1), Rio Branco já havia batido o recorde da menor temperatura máxima do ano: apenas 20°C, superando os 23,9°C registrados anteriormente.

Em Assis Brasil, Brasiléia, Epitaciolândia e Xapuri, no Alto Acre, as temperaturas oscilam entre 16°C e 27°C, com tempo claro a parcialmente nublado. No Baixo Acre, que inclui os municípios de Acrelândia, Bujari, Capixaba, Plácido de Castro, Porto Acre, Senador Guiomard e a própria capital, os termômetros também variam entre 16°C e 27°C.

Já no Vale do Juruá, que abrange Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Rodrigues Alves, a previsão é de mínima de 18°C e máxima de 27°C. No Vale do Purus, as cidades de Manoel Urbano, Santa Rosa do Purus e Sena Madureira apresentam temperaturas entre 16°C e 27°C.

Por fim, no Vale do Envira, os municípios de Feijó e Tarauacá terão temperaturas variando entre 18°C e 27°C, com tempo parcialmente nublado.