Rio Branco elimina rival no sub-20 e provoca time nas redes: ‘Vasco da Shopee’

O Rio Branco-AC garantiu vaga nas semifinais do Campeonato Acreano Sub-20 ao vencer o Vasco-AC por 1 a 0, na tarde desta segunda-feira (21), no Estádio Florestão, em Rio Branco. O gol da classificação foi marcado após uma partida equilibrada entre as equipes.

Após o apito final, o perfil oficial do Estrelão nas redes sociais aproveitou o resultado para provocar o adversário eliminado. Em um card com o placar da partida, o clube se referiu ao rival como “Vasco Shopee”, em alusão ao fato de ser uma equipe homônima ao tradicional clube carioca, mas sem o mesmo histórico de conquistas.

A publicação foi uma resposta a uma provocação anterior feita pelo perfil do Vasco-AC, que havia ironizado o Alvirrubro após vitória na primeira fase do estadual. A rivalidade entre os clubes cresceu durante a competição.

O Rio Branco-AC também divulgou um vídeo com trechos de um programa esportivo da TV Cultura do Acre, onde o técnico do Vasco-AC, Eric Rodrigues, manda um recado ao presidente do Estrelão, Valdemar Neto. Na edição do vídeo, o escudo do Vasco-AC aparece de cabeça para baixo, acompanhado dos personagens Teletubbies e da mensagem “É hora de dar tchau!”.

Com a vitória, o Rio Branco-AC enfrenta o Galvez na semifinal, marcada para esta quinta-feira (24), às 18h, na Arena da Floresta. No mesmo dia, às 16h, Santa Cruz-AC, atual campeão, e Andirá duelam pela outra vaga na decisão.

Os dois finalistas do Campeonato Acreano Sub-20 garantem participação na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026. O campeão estadual também conquista vaga na próxima edição da Copa do Brasil Sub-20.