Rio Branco tem maior inflação do Brasil em junho com alta na energia e cinema, aponta IBGE

A capital acreana, Rio Branco, apresentou a maior inflação entre todas as capitais brasileiras no mês de junho de 2025. De acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pelo IBGE na última quinta-feira (10), a variação registrada na capital acreana foi de 0,64%.

Segundo análise do Boletim de Conjuntura Econômica da Otimiza Consultoria, o resultado foi impulsionado principalmente pelo aumento no preço dos ingressos de cinema e da energia elétrica. O reajuste nas entradas para o cinema chegou a 77,22%, enquanto a energia teve alta relevante e também impactou diretamente o índice.

Juntos, os dois itens representaram quase a totalidade da inflação do mês: o cinema contribuiu com 0,238 ponto percentual, e a energia elétrica com 0,231 p.p. Sem esses aumentos, a inflação local teria sido de apenas 0,17%.

Outros produtos também registraram alta, como o limão (12,04%) e o mamão (11,63%), mas com menor peso na composição do índice.

Apesar da elevação pontual provocada por esses dois setores, o Índice de Difusão Inflacionária (IDI), que mede a proporção de itens com aumento de preços, apresentou queda em junho, o que indica uma menor disseminação dos reajustes. No entanto, o núcleo da inflação — que exclui variações pontuais e sazonais — permaneceu em nível elevado, sinalizando uma pressão inflacionária ainda presente na economia local.