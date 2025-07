Rio Branco vai ser sede da Copa Norte/Nordeste de Ciclismo em agosto

Na última quinta-feira (10), o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, recebeu representantes da Federação Acreana de Ciclismo (FAC) para dialogarem sobre a realização da 47ª Copa Norte/Nordeste de Ciclismo, evento nacional em que a capital acreana foi selecionada pela Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC) para sediar a competição que acontece do dia 29 a 31 de agosto.

O Acre não recebia o evento desde 2012 e agora, após 13 anos, a capital será o palco da realização, que atrai atletas de todo país e movimenta o cenário esportivo local. Segundo a gestão municipal, a estimativa é que mais de 400 atletas estejam presentes.

De acordo com Bocalom, Rio Branco tem recebido pessoas de todo Brasil e dado a oportunidade de conhecer o potencial de uma cidade moderna, arborizada e acolhedora. “A nossa Rio Branco dá gosto de ver, tenho certeza que os visitantes vão levar uma boa imagem da capital“, afirmou.

Ainda conforme o prefeito, a competição será realizada próximo à Arena da Floresta. “Também temos a Via Chico Mendes em que poderão ocorrer um passeio turístico, além do elevado Beth Bocalom, ou seja, a nossa cidade está cada dia mais bem preparada para receber os turistas”, apontou.

Já para o presidente da FAC, Tuxauá Marques, a escolha do município reflete o reconhecimento do potencial da cidade para sediar grandes eventos esportivos. ““Vamos estar recebendo no mês de agosto, cerca de 15 seleções de outros estados, uma grande quantidade de atletas e o apoio da Prefeitura é importante”, comentou.

Segundo ele, um circuito foi pré-montado na Amadeo Barbosa e com o apoio da prefeitura, passará por uma revitalização.