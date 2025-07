Rio Juruá atinge 4,26 metros e seca começa a dificultar transporte por barcos

O nível do Rio Juruá segue em constante declínio em Cruzeiro do Sul e já começa a impactar diretamente a navegação fluvial, especialmente das embarcações de maior porte. De acordo com o coordenador da Defesa Civil no município, José Lima, o rio registrou 4,26 metros nesta semana, uma marca dentro da média para o período, mas considerada insuficiente para garantir boas condições de trafegabilidade.

“Embora o medidor na ponte marque 4,26, esse ponto está em uma área mais profunda do rio. Se formos para o final do bairro Miritizal, por exemplo, encontramos trechos com pouco mais de 1,20 metro de profundidade e formação de bancos de areia. Isso já compromete bastante o tráfego de embarcações”, afirmou o coordenador.

A estiagem na região ainda está em sua fase inicial, mas os efeitos já são sentidos. Segundo José Lima, os meses mais críticos da seca amazônica, setembro, outubro e parte de novembro, ainda estão por vir, o que pode agravar ainda mais a situação. “A expectativa é que o rio continue baixando, tornando a navegação ainda mais difícil, principalmente para quem depende do transporte fluvial”, alertou.

Apesar das dificuldades, batelões, embarcações grandes e comuns na região, ainda conseguem navegar, graças à experiência dos pilotos. “Eles conhecem bem os canais do rio e conseguem identificar os pontos mais profundos. Mas, se fosse qualquer pessoa sem esse conhecimento, certamente ficariam encalhados em vários trechos”, explicou José Lima.

A situação acende um sinal de alerta, especialmente em relação à logística de abastecimento das comunidades ribeirinhas e ao transporte de pessoas e mercadorias. A Defesa Civil segue monitorando o nível do rio diariamente e orienta a população a redobrar os cuidados ao navegar.

“É fundamental que os moradores fiquem atentos às mudanças no comportamento do rio e que busquem informações antes de iniciar qualquer viagem pelas águas do Juruá. Nossa preocupação é garantir a segurança de todos”, concluiu o coordenador.