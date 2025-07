Roberta Miranda se irrita durante show e solta palavrão

A cantora paraibana Roberta Miranda protagonizou um momento tenso, mas também aplaudido pelo público, durante seu show na noite dessa sábado (26), em Solânea, no brejo da Paraíba, dentro da programação da Rota Cultural Caminhos do Frio.

Durante um trecho mais intimista da apresentação, onde se apresentava apenas com seu violão, Roberta percebeu que alguém na plateia teria feito um gesto obsceno, erguendo o dedo do meio em sua direção.

A resposta foi imediata. Visivelmente irritada, a artista reagiu diretamente ao público:

“Vai tomar no c*, vai se f*der. Sem educação, a gente responde com falta de educação mesmo”, disparou.

Apesar do constrangimento do momento, a reação da cantora acabou sendo aplaudida por parte do público presente. Após o episódio, o show seguiu normalmente.