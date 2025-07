Roberto Carlos voltará ao Acre após 50 anos; fã que o viu nos anos 70 relembra emoção

O governador do Acre, Gladson Cameli, surpreendeu a todos durante o almoço de abertura da Expoacre 2025, ao anunciar que o cantor Roberto Carlos fará uma apresentação histórica em março de 2026, no Estádio Arena da Floresta, em Rio Branco. A notícia pegou os fãs de surpresa e reacendeu a emoção de quem esperava, há décadas, por uma nova oportunidade de ver de perto o artista que marcou gerações.

FIQUE POR DENTRO: Gladson anuncia show de Roberto Carlos em Rio Branco; veja data e mais detalhes

Embora muitos não saibam, essa não será a primeira visita do “Rei” ao Acre. A última passagem de Roberto Carlos pela capital acreana aconteceu há mais de 50 anos, no início da década de 1970, quando ele se apresentou em dois shows memoráveis, um no Clube Vasco da Gama e outro no Estádio José de Melo. Ambos lotaram e ficaram marcados na memória cultural da cidade.

A reportagem conversou com Antônio Carlos Pinheiro, de 70 anos, empresário e morador de Rio Branco. Ele foi um dos sortudos que presenciaram aqueles momentos históricos. Antônio relembra com emoção a primeira visita do cantor ao Acre.

— “Na década de 70, tive o privilégio de presenciar um dos momentos mais marcantes da história cultural de Rio Branco: a vinda de Roberto Carlos. Ele realizou dois shows inesquecíveis — um no Clube Vasco da Gama e outro no Estádio José de Melo. Fui aos dois, e posso dizer com toda certeza que foram experiências únicas, que até hoje guardo com muito carinho na memória.”

Ele conta que, na época, havia se mudado de Sena Madureira para morar na casa do tio em Rio Branco e que seu tio, o empresário Franklin Therezino Pinheiro, foi o responsável por levá-lo aos dois shows — um mais popular, onde comprou o ingresso, e outro com acesso mais reservado, levado pelo próprio tio.

— “Ver Roberto Carlos, meu grande ídolo, ao vivo e tão de perto, foi algo realmente emocionante. Ele já era um fenômeno nacional, e tê-lo aqui, cantando para nós, foi algo que mexeu com toda a cidade. A emoção daquele momento permanece viva em mim até hoje.”

Casado desde 1977 com Maria Dulce de Souza Pinheiro, Antônio confessa que ainda sente a mesma expectativa de décadas atrás. E já planeja reunir a família inteira para reviver a emoção de ver Roberto Carlos novamente em terras acreanas.

— “Saber que ele vai voltar me enche de emoção. É como reviver aquele sentimento único que tive quando o vi cantar ao vivo pela primeira vez. Depois de tanto tempo, poder vê-lo novamente aqui no Acre é um presente. É como se o tempo voltasse, trazendo junto todas as lembranças boas daquela época. Roberto Carlos marcou minha juventude, minha vida, e continua sendo meu grande ídolo até hoje.”

Agora, com a confirmação oficial da nova apresentação, Antônio diz que só espera a divulgação da programação para garantir seu lugar e fazer parte, mais uma vez, da história do Rei no Acre.