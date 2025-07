Roberto Justus e Ana Paula Siebert movem ação na justiça após filha ser alvo de ataques

Roberto Justus e Ana Paula Siebert anunciaram, neste domingo (13/7), que entraram com uma ação criminal após a filha do casal, Vicky, de 5 anos, ser alvo de ataques nas redes sociais. O motivo foi a repercussão de uma foto publicada em 4 de julho, em que a criança aparece usando uma bolsa de grife avaliada em R$ 14 mil, combinando com o acessório da mãe.

A imagem provocou uma série de críticas online, que incluíram ofensas e ameaças. O caso ganhou mais repercussão quando um professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro chegou a afirmar, em publicação no X, que a menina deveria ser colocada em uma guilhotina, comentários que motivaram a reação imediata da família.

“A gente nunca ligou para críticas, até porque são poucas, graças a Deus. Mas desta vez nós vamos atrás dos nossos direitos, até para dar o exemplo. Já acionei todo o corpo jurídico. Não vou aceitar ameaças à minha família”, escreveu Roberto Justus.

A primeira audiência do processo está marcada para esta segunda-feira (14/7). Em nota conjunta publicada nas redes sociais, o casal reforçou a confiança na Justiça e agradeceu o apoio recebido do público.

“Confiamos que a Justiça dará a resposta necessária a essas pessoas para que respondam por essa agressão infundada e sem sentido”, diz o comunicado. “Agradecemos o carinho que recebemos de tantas pessoas”, completaram.