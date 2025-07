Robô cirúrgico controlado por IA realiza operação sem intervenção humana pela 1ª vez

Um marco histórico foi alcançado na medicina cirúrgica nos Estados Unidos: um robô guiado por inteligência artificial realizou sozinho uma cirurgia de remoção de vesícula biliar, sem qualquer intervenção humana. O feito ocorreu na renomada Universidade Johns Hopkins e representa um avanço significativo na integração entre IA e procedimentos médicos complexos.

O equipamento responsável, batizado de SRT-H, executou a chamada colecistectomia (retirada da vesícula) com precisão comparável à de profissionais experientes. Embora a operação tenha sido feita em tecidos humanos reais, retirados previamente, a autonomia do robô e sua capacidade de adaptação ao procedimento surpreenderam os próprios desenvolvedores.

Axel Krieger, líder do projeto, destacou que essa inovação leva os robôs cirúrgicos a um novo patamar: “Estamos avançando de robôs que apenas executam tarefas específicas para sistemas que realmente compreendem o procedimento cirúrgico em si. Isso nos aproxima de soluções autônomas viáveis para o ambiente clínico real.”

Antes de atingir esse nível de desempenho, o robô passou por um treinamento rigoroso. Em 2023, a equipe da Johns Hopkins o programou para realizar atividades básicas, como sutura e manipulação de instrumentos. Em seguida, ele foi exposto a vídeos de cirurgias reais com instruções detalhadas, além de simulações com mudanças visuais e obstáculos imprevisíveis, como alterações na posição dos tecidos e uso de corantes similares ao sangue.

Apesar do tempo de execução ainda ser maior que o de um cirurgião humano, o SRT-H teve sucesso completo em todos os testes realizados. Segundo o cirurgião Jeff Jopling, coautor do estudo publicado na Science Robotics, o sistema mostra que, assim como os residentes aprendem de forma gradual, a IA também pode desenvolver competência cirúrgica em etapas progressivas e modulares.

Um dos diferenciais mais notáveis do SRT-H é sua capacidade de receber comandos de voz simples durante o procedimento, como “mova o braço esquerdo para a esquerda”, refinando suas decisões em tempo real. Além disso, o robô aprende com esses comandos e ajusta sua atuação conforme a anatomia específica de cada caso.

O desenvolvimento do SRT-H foi precedido por experimentos bem-sucedidos com o STAR, um modelo anterior que realizou uma laparoscopia em um porco, sendo a primeira cirurgia autônoma em um animal vivo. Enquanto o STAR seguia instruções rígidas, o novo robô atua com liberdade de decisão, comparável a um motorista que navega em rotas desconhecidas, adaptando-se às condições do caminho.

Embora ainda esteja em fase de validação, os resultados da pesquisa reforçam a possibilidade de uso clínico da tecnologia em um futuro próximo. “O robô demonstrou capacidade de manter controle e precisão mesmo diante de situações imprevistas, algo fundamental em cirurgias reais”, afirmam os cientistas envolvidos no projeto.

Esse avanço pode representar uma revolução no futuro da medicina, ampliando o acesso a procedimentos complexos com mais segurança, consistência e precisão.

Por: LeoDias