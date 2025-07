Robô dançante e cachorro eletrônico são destaque no estande da Sem Fronteiras; veja vídeo

A Sem Fronteiras trouxe um gostinho do futuro para as ruas da Expoacre 2025. A empresa de Internet trouxe dois robôs para divertir o público.

O primeiro deles um robô humanoide, que acena para o público, da tchau e até mesmo dança.

Já o outro modelo simula o melhor amigo do homem, um cãozinho que salta, dança e até passeia de coleira com seu “tutor”.

Juscelino Monteiro foi uma das pessoas que parou pra observar a novidade no estande.

“Cada dia mais tem chegado as novas tecnologias. Eles tem humanóides, o cachorro robo, tudo isso impressiona. La fora tem gente que não imaginam que temos coisas assim aqui”.

A filha de Juscelino, Lorena Monteiro, também se impressionou com os animais no local.

“Eu gostei de ver, nunca tinha visto isso antes, só em vídeo. Eu achei bem legal e deu vontade de ter um em casa, mas eu ja tenho um cachorrinho”, brincou a garota.

