Robô interativo é destaque entre o público no Espaço Sebrae durante a Expoacre 2025

Entre as atrações tecnológicas e interativas da Expoacre 2025, o Robô Mídia tem chamado a atenção do público no Espaço Sebrae, encantando visitantes com música e muita animação.

A proposta vai além do entretenimento, o robô é uma ferramenta de divulgação inovadora que reforça a identidade do Sebrae de forma lúdica, é o que destaca o assessor da diretoria executiva do Sebrae, Fabry Saavedra.

“O robô é uma forma de marketing institucional fora do convencional, que sai daquele modelo estático e televisivo para algo mais próximo do público. É um marketing mais divertido, que interage, dança e chama a atenção para os serviços e ações que estão sendo apresentados no espaço”, explicou.

Segundo ele, a presença do robô reforça a missão do Sebrae de estar sempre ligado à inovação e à aproximação com a comunidade empreendedora.

Entre os destaques da programação estão a loja colaborativa com produtos regionais, degustação de cafés acreanos, jogos digitais, realidade virtual, roleta premiada, inteligência artificial, além do Empreende Room, uma sala temática com desafios inspirados no mundo dos negócios.

Outros atrativos incluem exposições de peixes e artesanato local, espaço da panificação com degustações e o Passaporte do Empreendedor, que garante brindes exclusivos para quem participa das atividades.

“O Sebrae é a casa de quem quer empreender. Aqui mostramos que inovação, cultura e pequenos negócios podem andar juntos”, reforça Saavedra.

Confira o vídeo e a galeria: