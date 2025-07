O primeiro fim de semana da 50ª edição da ExpoAcre foi marcado pela presença em massa do público e uma programação repleta de experiências interativas, empreendedorismo e inovação.

Entre os destaques estão os robôs que divertem visitantes no espaço do Sebrae, o lançamento de coleções inspiradas no Acre, o tradicional Espaço Indústria, ações de sustentabilidade, além de espaços dedicados ao agronegócio e ao protagonismo feminino.

📸 Veja todas as imagens, por Juan Diaz, ContilNet.