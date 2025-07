Rocinha em detalhes: vídeo viral revela becos “sinistros” da maior favela do Brasil

Um vídeo publicado em uma plataforma de vídeos está chamando a atenção ao mostrar os detalhes dos apertados becos que formam a comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro. Considerada a maior favela do Brasil segundo o Censo de 2022 do IBGE, a comunidade teve sua complexa estrutura urbana revelada nas imagens.

Publicado há pouco menos de um mês, o vídeo já acumula impressionantes 3,5 milhões de visualizações e mais de cinco mil comentários. Internautas, muitos deles desconhecedores da realidade da comunidade mais populosa do Brasil, expressaram surpresa com o cenário do local.

A filmagem funciona como um verdadeiro tour, com o autor do vídeo passeando pelos becos e registrando detalhes marcantes: grafites nas paredes, fios elétricos expostos e estruturas sem acabamento, como canos e paredes.

Curiosidade e reflexão nas redes sociais

Nos comentários, a curiosidade dos espectadores se destaca. Uma mulher questionou como funcionam as entregas de aplicativos de comida, dada a estreiteza dos becos e as escadas irregulares. Outro internauta expressou preocupação: “As pessoas falando sobre como entregam móveis ou comida, eu me pergunto como fazem quando uma pessoa passa mal e precisa de uma ambulância”.

Um terceiro comentário levantou um ponto de indignação e reflexão social: “Aí tem gente que vem falar que todos têm as mesmas oportunidades na vida. Conversa fiada. Só quem vive essa realidade sabe”, desabafou um homem.

O vídeo foi postado por um perfil intitulado “Rocinha.tour“, que não se limita a esta única filmagem. A página conta com mais de 50 vídeos no mesmo formato, explorando diferentes locais da comunidade.

Confira:

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.