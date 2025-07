Rock in Rio cogita Pitbull no lineup após vídeo viral

Roberto Medina prometeu trazer o astro americano para o palco do festival brasileiro em 2026

Nesta semana um vídeo direcionado para Roberto Medina, dono do festival de música Rock In Rio e The Town, viralizou no Titok por um pedido especial: trazer o cantor americano Pitbull para o evento que acontece no Rio de Janeiro, no ano que vem. Para a surpresa dos fãs do artista e de Fernanda Silveira, a responsável pelo vídeo, o empresário respondeu afirmando que irá tentar trazer o astro na próxima edição.

“Este vídeo é para o Roberto Medina e para as pessoas organizadoras do Rock In Rio, se você não é nenhum desses, pode passar”, iniciou a influenciadora. “Oi, Roberto. Então, agora que a gente está aqui, eu queria falar com você. Por que você não traz o Pitbull para o Rock In Rio? Tipo assim, você já trouxe o Ne-Yo, você já trouxe o Akon… Toda vez que tem The Town e Rock In Rio eu fico assim ‘vai ser anunciado o Pitbull’ e nunca é. Aí, eu fico, ‘gente, será que em nenhuma reunião do Rock in Rio alguém soltou esse nome”, questionou Fernanda.

A jovem ainda levantou argumentos para convencer o responsável pelas atrações: “Então, eu estou aqui para participar da reunião do Rock in Rio, e do The Town para falar, traga o Pitbull. O homem entrega carisma, o homem entrega hits. Você imagina o Parque dos Atletas lotado de mulheres fantasiadas de terno, óculos e careca”.

O vídeo logo viralizou e chegou no dono do festival que comentou na publicação: “Concordo com você, vou tentar”, alimentando as expectativas para a possível vinda do astro ao Brasil após 11 anos da última apresentação no país, durante a abertura da Copa do Mundo de 2014.

O rapper americano está atualmente em turnê mundial e acabou de encerrar, na última terça-feira (1º/07) o período de show na Europa, passando por 11 países diferentes.