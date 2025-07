Rodeio da Expoacre 2025 terá 50 competidores e caminhonete 0 km como prêmio

As inscrições para o rodeio da 50ª edição da Expoacre superaram as expectativas e levaram à ampliação do número de participantes. Inicialmente previstas para 38 vagas, as inscrições foram estendidas para 50 devido à grande procura. Competidores dos estados do Acre, Rondônia, Amazonas e Mato Grosso disputarão o principal prêmio da competição: uma caminhonete.

A abertura oficial do rodeio está marcada para o dia 28, segunda-feira, às 19h30, na arena do Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco. As etapas classificatórias ocorrerão na terça e na quarta-feira, com o encerramento programado para a quinta-feira (31), também às 19h30.

Promovido pelo governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri), o rodeio contará com narração de profissionais do circuito nacional e apresentações pirotécnicas durante toda a programação. O evento é um dos momentos mais aguardados da feira e reúne milhares de pessoas todos os anos.

Segundo o secretário de Agricultura, Luis Tchê, a edição histórica terá uma programação diferenciada. “Inicialmente, estavam previstas 38 vagas, mas como a procura foi muito grande, ampliamos para 50. Não temos dúvidas de que esta será a maior edição do rodeio de todos os tempos”, afirmou.