Encerramento do rodeio e cavalgada: veja programação do penúltimo dia da Expoacre Juruá

A Expoacre Juruá se despede neste fim de semana com uma programação intensa e diversa, prometendo movimentar Cruzeiro do Sul neste sábado (5). O ponto alto da festa fica por conta do encerramento do rodeio, que está previsto para as 20h. A grande final traz expectativa entre os competidores, especialmente por conta da premiação principal: uma caminhonete.

No entanto, a festa começou logo cedo, com a tradicional cavalgada. O trajeto parte do bairro Cohab e segue em direção ao Estádio Arena do Juruá, na Rodovia AC-405, onde ocorrem os principais eventos da feira.

Durante o dia, o público poderá curtir uma variedade de atrações culturais e musicais. Às 19h30, o destaque é o Villa Kids Festival, um show pensado especialmente para as crianças.

Na sequência, sobem ao palco principal nomes da cena local como DJ Alemão, Oscar, Aderban, Chiquinho do Piseiro, Aldenisia, Vanete, Forró Sapeca e o grupo de dança Mistura de Ritmos. Já no palco acústico, a animação ficará por conta de Fiama Natacha, Club Social e Rosineide.