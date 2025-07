Rodrigues Alves celebra 33 anos de emancipação com desfile cívico-militar; VEJA FOTOS

Na noite desta segunda-feira (28), o município de Rodrigues Alves viveu um momento marcante em sua história com a realização do desfile cívico-militar em celebração aos 33 anos de emancipação política. O evento, considerado um dos mais especiais da programação, reuniu autoridades, estudantes, militares e a população local em clima de festa e patriotismo.

Durante a solenidade, o prefeito Salatiel Magalhães destacou a importância da data para todos os moradores.

“Rodrigues Alves hoje está comemorando mais um ano de emancipação política. É o seu 33º aniversário, e nós, como gestores, sentimos um grande orgulho. É uma cidade jovem, que acompanhamos desde os primeiros passos, e temos agora a missão de torná-la cada vez melhor para quem vive aqui”, afirmou o prefeito.

A programação de aniversário se estendeu por cinco dias, com atividades culturais, esportivas e religiosas. Apesar das limitações orçamentárias, Salatiel ressaltou o empenho da gestão para realizar um evento digno da população.

“Estamos apenas no início da nossa gestão, com sete meses de trabalho. Tivemos que fazer algumas reduções, mas fizemos tudo com amor, carinho e respeito por nosso povo. E já estamos nos planejando para, no próximo ano, fazermos uma grande festa, como Rodrigues Alves merece”, garantiu.

O vice-prefeito Neto do Jamilson também compartilhou sua gratidão e compromisso com o município. “Agradecemos primeiramente a Deus por mais um ano da nossa querida Rodrigues Alves. Agradecemos também a todos que visitaram nosso município e ao nosso povo. Eu e o prefeito Salatiel seguimos firmes com o compromisso de trabalhar por dias melhores para todos”, destacou.

O 33º aniversário de Rodrigues Alves mostra o sentimento de pertencimento e a esperança de um futuro promissor para a cidade, guiado pelo trabalho conjunto entre governo e comunidade.

Veja as fotos do Desfile: