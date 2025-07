Rogéria Rocha comanda transmissão da Noite Gospel da Expoacre no ContilNet

A influenciadora digital Rogéria Rocha é um dos destaques da cobertura ao vivo da Expoacre 2025 nesta terça-feira (29), 4º dia de evento, quando acontece a tradicional Noite Gospel, que terá como principal atração a cantora Fernanda Brum. A transmissão é realizada em parceria pelo ContilNet, Orna Audiovisual e Top Mídia.

Com forte presença nas redes sociais, Rogéria, que ultrapassa a marca de 552 mil seguidores no Instagram, une-se ao time de apresentadores justamente em um momento especial de sua trajetória. Convertida ao evangelho no início deste ano, a influencer tem refletido sua nova fé em conteúdos voltados à espiritualidade, comportamento e experiências de transformação pessoal.

Sua participação promete trazer uma abordagem sensível e conectada com o público cristão, reforçando a proposta da noite, que celebra a música gospel e a fé no palco da maior feira agropecuária do Acre.