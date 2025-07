Rumo a Las Vegas! Sorteio da Copa do Mundo de 2026 tem data e local definidos

O sorteio da Copa do Mundo de 2026 já tem data e local para acontecer. Os grupos da maior competição de seleções do futebol serão definidos no dia 5 de dezembro, em Las Vegas, nos Estados Unidos, segundo informações divulgadas pelo jornal mexicano TUDN.

Ainda de acordo com publicações da imprensa internacional, a arena The Sphere seria a favorita para receber o evento, mas a Fifa ainda não confirmou a informação.

Esta será a primeira Copa do Mundo com 48 seleções, marcando a estreia do novo formato na edição de 2026, que será sediada por Estados Unidos, Canadá e México. Serão sorteados um total de 12 grupos, com quatro seleções em cada. Vale lembrar que, em 1994, quando os Estados Unidos sediaram a Copa do Mundo pela primeira vez, o sorteio também aconteceu em Las Vegas.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.