Rumo ao topo! Juninho brilha e volta às finais do Mundial de eFootball pelo Barcelona

Com passagens por Manchester United e Barcelona, o mineiro José Antônio, conhecido como Juninho_eFootball, é um dos quatro brasileiros classificados para as finais presenciais do Mundial de eFootball (eFootball Championship 2025), que acontece nos dias 20 e 21 de julho, em Tóquio. Campeão na seletiva oficial do Barcelona, Juninho chega ao Mundial embalado por títulos internacionais, uma rotina 100% dedicada ao game e o desejo de consolidar seu nome entre os maiores do cenário competitivo mobile. Em um papo com o ge, o atleta contou sobre a trajetória até aqui e expectativas para o mundial.

“Eu vou chegar como um dos favoritos, mas não adianta entrar pensando que já está ganho.”

Natural de Senhora dos Remédios (MG), o mineiro José Antônio Maciel Júnior, de 24 anos, conhecido no cenário como Juninho_eFootball, é um dos nomes mais promissores do eFootball mobile no Brasil. Após cinco anos de serviço na aeronáutica, ele deixou a carreira militar em 2024 para se dedicar integralmente aos esports — e os resultados não demoraram a aparecer. Juninho voltou a se classificar para as finais do eFootball Championship em 2025, desta vez ao vencer a seletiva presencial do Barcelona, clube que representa oficialmente nos playoffs da competição.

A conquista se soma a uma trajetória recheada de títulos, incluindo o campeonato da seletiva do Manchester United em 2024, que lhe garantiu participação no mundial do ano passado, além do recente título no China Championship Invitational, onde superou o melhor jogador chinês da atualidade e foi ovacionado pelo público local. No currículo, Juninho acumula ainda conquistas como a Libertadores de 2024 com o Fortaleza, o vice-campeonato da FIFAe World Cup, e os prêmios de melhor jogador do Brasil em 2023 da LBE e melhor jogador da Libertadores em 2024.

Com títulos também no e-Brasileirão, Copa do Brasil, Taça dos Estados, LBE Champions e outras ligas nacionais, ele mira agora seu maior sonho nos esports: levantar o troféu do mundial e conquistar o máximo de títulos possíveis no cenário competitivo.

Das partidas em casa à elite do competitivo

Juninho começou como muitos: jogando em casa, por diversão, durante a pandemia. Mas rapidamente percebeu que podia ir além.

“Comecei na pandemia, jogava em casa e fui começando a disputar uns torneios, aí fui começando a me destacar. Uns amigos me chamaram para jogar em uns times fechados, para competir contra os caras que jogavam competitivo.”

O talento se confirmou cedo. Em 2023, foi eleito melhor jogador da temporada na Liga Brasileira de eFootball. Já no ano seguinte, conquistou espaço em torneios oficiais da Konami, e se classificou para o mundial pelo Manchester United, onde, apesar da queda na fase de grupos, ganhou visibilidade internacional.

“Em 2024 eu já comecei a me destacar mais em torneio da Konami, consegui classificar para o Manchester United sendo campeão.”

Representando gigantes da Europa

Em menos de dois anos, Juninho teve a oportunidade de representar dois dos maiores clubes do planeta: Manchester United e Barcelona. E o privilégio foi sentido em cada detalhe. A seletiva do Barça, realizada neste ano, teve um gosto especial: consagrou o novo momento da carreira, agora com dedicação integral ao game.

“É uma sensação única. Os eventos presenciais que teve do Manchester United e do Barcelona foi no estádio dos times. Você chegar no estádio do time, jogar dentro do estádio, mesmo que não seja no campo, na parte de baixo, mas é uma sensação única poder ser campeão e representar esses times gigantes.”

Do expediente na aeronáutica à rotina de pro player

Antes de mergulhar no eFootball profissionalmente, Juninho dividia o tempo entre faculdade, trabalho na aeronáutica e treinos. O atleta contou que essa jornada tripla era pesada, e que com as primeiras viagens e oportunidades de torneios internacionais, entendeu que era momento de focar na carreira de pro player e produtor de conteúdo para YouTube.

“Quando eu fui melhor jogador em 2023, eu ainda trabalhava na aeronáutica. Em 2024 eu estava no trabalho, terminando a faculdade no último período e ainda jogava. Era muito corrido. Só que depois desse evento do United, eu já fui para o Mundial no Japão e logo em seguida teve a FIFAe (World Cup) em dezembro. Foi aí que eu resolvi que ia sair e ficar só por conta do jogo.”

A decisão contou com o apoio da família, mas exigiu correria e superação para conciliar as primeiras viagens internacionais com as exigências da vida profissional. Além disso, Juninho contou que a família aceitou mais facilmente a decisão de deixar para trás cinco anos de serviço à aeronáutica ao ver as oportunidades se apresentando ao jogador.

“A primeira viagem, que foi para Manchester, tinha prazo de uns 20, 25 dias para resolver tudo (visto, passaporte, etc.). Tive que pedir férias com antecedência. Só tinha falado com a minha mãe e com o meu pai antes disso e do nada eu já estava chegando lá na Inglaterra, postando foto da viagem.”

A virada de chave e os frutos da dedicação

Desde que decidiu focar 100% no competitivo e no YouTube, Juninho viu os resultados explodirem. Além da classificação pela seletiva do Barcelona, o atleta venceu a modalidade mobile do eFootball China Championship Invitational, um circuito que convida os melhores jogadores do mundo para uma disputa internacional. Juninho conta que a experiência trouxe não só a satisfação do título, mas o respeito e admiração do público e adversários locais.

“Falei que em 2025 eu ia me dedicar para ganhar o máximo de torneios possíveis, e que 2025 ia ser meu ano. Graças a Deus está dando tudo certo… Esse mês agora também teve um torneio na China e eu consegui ser campeão. Os chineses lá todos ficaram me admirando, começaram até a me aplaudir mesmo. Eu ganhei do melhor chinês deles lá na final e depois eles me aplaudiram, vieram me dar parabéns… Os caras elogiaram muito minha marcação.”

Adaptação ao estilo do Barça e foco total em Tóquio

No Japão, Juninho espera conquistar o título com um time que encaixou perfeitamente em seu estilo ofensivo e técnico. Vale lembrar que os classificados com times parceiros precisam jogar com o mesmo elenco e técnico dos times que representam, diferente dos jogadores que vieram das seletivas regionais que podem jogar com seu próprio Dream Team.

“Esse estilo do time combinou muito bem comigo. Um time que toca muita bola, um time bem rápido… Consegui me adaptar muito bem ao Barcelona.”

É fato que o jogador chega na modalidade mobile mundial como um dos favoritos, por estar na final pelo segundo ano consecutivo e ainda representando outro time parceiro, pelo título do China Championship Invitational e pela boa fase que vive nas mais variadas inciativas competitivas que se aventura. Mesmo assim, Juninho planeja chegar ao título mundial jogando cada partida como uma final, sem hierarquizar os adversários.

“Eu vou chegar como um dos favoritos, mas não adianta entrar pensando que já está ganho. Tem que ganhar dentro dos 90 minutos… Entrar em todo jogo como se fosse uma final.”

Mais do que vencer, Juninho quer ser referência para a nova geração — como foram para ele nomes como Rentão, Guifera e Henrique. O objetivo, agora, é claro: fechar 2025 com chave de ouro e marcar seu nome de vez na história do eFootball.

