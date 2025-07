Rússia é atingida por tsunami após terremoto; Japão e Havaí emitem alerta de evacuação

Um tsunami com ondas de 3 e 4 metros atingiu a península de Kamchatka, no extremo oriente da Rússia, após um terremoto de magnitude 8,7 ser detectado nesta terça-feira (29/7) pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). O fenômeno também foi registrado no norte do Japão, que emitiu alerta máximo de evacuação na região. Segundo a Fox News, o Havaí, nos EUA, deve ser atingido pela onda gigante em algumas horas. O presidente norte-americano, Donald Trump também reforçou o alerta em suas redes sociais.

O tremor foi sentido a cerca de 136 km da Península de Kamchatka às 08h25 de 30 de julho (horário local), com intensidade 8,7 na escala Richter, o que ocasionou as ondas na Rússia e Japão. Também foram emitidos alertas na costa do Pacifico nos EUA. No Havaí já está em vigor, segundo a declaração do presidente norte-americano.

Reprodução: Tsunami.org Ondas começam a atingir o Japão. Reprodução X @allenanalysis Terremoto na Rússia é um dos mais fortes em décadas The Economic Times

“Devido a um forte terremoto ocorrido no Oceano Pacífico, um alerta de tsunami está em vigor para os residentes do Havaí. Um aviso de observação de tsunami foi emitido para o Alasca e a Costa do Pacífico dos Estados Unidos. O Japão também está na rota”, escreveu Trump nas redes sociais.

Este é o terremoto de maior magnitude desde 2011, quando o nordeste do Japão foi atingido por um tremor que ficou em 9,0–9,1 na escala Richter, gerando um tsunami que provocou o desastre na usina nuclear de Fukushima.

“Com base nos parâmetros preliminares do terremoto, ondas de tsunami perigosas generalizadas são possíveis”, afirmou o Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico em comunicado. Já o Serviço Geofísico da Academia Russa de Ciências apontou que outros tremores devem ser sentidos: “Dada a escala deste evento, devemos esperar fortes tremores secundários, possivelmente com magnitudes de até 7,5”, disse.

Ainda não há informações de feridos ou mortos nos locais já atingidos pelo tsunami.