Saerb realiza intervenção elétrica e paralisa captação de água nesta quinta-feira em Rio Branco

O Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb) informou que realizará, nesta quinta-feira (24), uma intervenção programada na Estação de Tratamento de Água 2 (ETA 2), como parte das obras de reforma da estrutura de captação.

Segundo a autarquia, a ação será necessária para permitir a interligação dos cabos das novas bombas, além da substituição de um tubo de Polietileno de Alta Densidade (PEAD). Para garantir a segurança da equipe técnica, a captação de água será temporariamente interrompida durante a execução dos trabalhos.

A paralisação poderá afetar algumas regiões da cidade, mas o Saerb garante que os serviços serão concluídos até o final do dia, com o restabelecimento da distribuição do serviço de forma gradual.

Em nota, o Serviço destacou que as obras na captação da ETA 2 seguem em ritmo acelerado e têm como objetivo principal melhorar o sistema de abastecimento de água da capital acreana. O Saerb orienta a população a utilizar água de forma consciente durante o período da intervenção.