Sagitário: confira o horóscopo de hoje (28/7) para seu signo

A semana trará uma conquista profissional e avanços sólidos em planos de longo prazo. Mesmo com ruídos no caminho, você saberá se posicionar.

Leia também

Adiante tarefas e ganhe espaço livre na agenda. No amor, estabilidade emocional será sua maior conquista. Mude filosofias e inicie um novo aprendizado. Siga com mais segurança. Conheça os 5 signos mais irritados e explosivos do zodíaco.