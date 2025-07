Entre os percursos mais conhecidos estão:

Trilha do Mirante: oferece uma vista panorâmica de toda a extensão do cânion e da região costeira, incluindo a cidade de Torres e parte da planície de Santa Catarina;

Trilha Quebra-Cangalha: continua a partir do mirante, percorrendo a borda do cânion;

Trilha da Cachoeira do Tigre Preto: leva a uma queda d’água com cerca de 250 metros;

Trilha da Borda Sul: permite observar com amplitude as fendas e vegetações típicas, e conduz ao ponto mais alto do mirante.

O acidente

A menina que caiu do mirante nesta quinta (10/7) tem diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e estava com os pais no momento do acidente. Segundo o Corpo de Bombeiros, ela foi localizada por volta das 17h37 com o uso de um drone equipado com câmera térmica. Não se sabe ainda se ela sobreviveu a queda.

A operação de resgate foi iniciada ainda durante a tarde e mobilizou diversas frentes: além dos bombeiros, atuam no local equipes do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), da concessionária Urbia Cânions Verdes, responsável pela gestão da área, e voluntários especializados em resgates de montanha. O ponto onde a criança foi encontrada é de difícil acesso, o que exige cuidados técnicos no deslocamento das equipes.