saiba-como-tratar-aftas-de-forma-caseira-e-quando-procurar-o-dentista

A afta é uma úlcera dolorosa que aparece na mucosa da boca, podendo atingir a parte interna das bochechas e lábios, a língua ou a garganta. Essa condição atinge pessoas de todas as idades e costuma durar de uma a duas semanas. É a lesão bucal mais comum, inclusive entre crianças.

Vários fatores favorecem o aparecimento da ferida. Alterações hormonais, histórico familiar, uso de produtos inadequados e deficiência de nutrientes estão entre as causas. Muitas vezes, as aftas desaparecem com tratamentos caseiros, mas cuidado! Em outros casos podem ser sinais de doenças graves, especialmente reumáticas, como o lúpus, ou de tumores na boca.

Alívio com cuidados simples em casa

Embora não sejam graves na maioria dos casos, as aftas provocam dor intensa e atrapalham funções como falar e mastigar. Medidas caseiras ajudam a acelerar a cicatrização e a aliviar o incômodo sem necessidade de prescrição médica.

Entre as estratégias recomendadas está o bochecho com água morna e sal. Essa mistura ajuda a limpar a ferida e reduzir a inflamação. O processo deve ser feito após as refeições e antes de dormir, especialmente se você estiver sentindo dor ou desconforto devido à afta. É importante evitar engolir a solução salina.

A aplicação de gelo também pode ser eficaz para diminuir o inchaço e aliviar o desconforto. O uso do gelo pode ser benéfico tanto quando há dor intensa como antes da alimentação, para reduzir a ardência e permitir que a pessoa coma.

Evitar alimentos muito quentes, picantes ou ácidos contribui para a recuperação. Durante o período de dor, é melhor optar por alimentos mais neutros, sem muito tempero, e de fácil mastigação. Escovar os dentes com cuidado, usando escovas de cerdas macias, também é indicado para não aprofundar as feridas.

Tipos de afta e quando elas preocupam

Existem três categorias principais. A afta menor, que representa a maioria dos casos, cicatriza em três a dez dias, sem deixar marcas. Mulheres são mais afetadas e a condição costuma ter influência genética.

As aftas maiores duram mais tempo, podem medir mais de um centímetro e são mais dolorosas. Embora menos comuns, representam cerca de 15% dos casos. Elas frequentemente deixam cicatrizes e podem afetar a qualidade de vida de forma significativa.

A presença frequente dessas úlceras, especialmente se acompanhadas de outros sintomas, deve ser investigada por especialistas em digestão e dentistas. Nesses casos, exames complementares e, eventualmente, biópsias são realizados.

Feridas semelhantes a aftas e que não passam por mais de 15 dias podem indicar condições mais graves, como o câncer de boca

Quando o uso de medicamentos é necessário

Algumas situações pedem tratamento com produtos específicos. Pomadas com analgésicos, como lidocaína ou benzocaína, aliviam a dor. Enxaguatórios com clorexidina ou peróxido de hidrogênio auxiliam no controle de bactérias e inflamações.

Para dores mais intensas, medicamentos como paracetamol ou ibuprofeno podem ser utilizados. Aftas que demoram mais de duas semanas para cicatrizar, que causam dor intensa ou aparecem em grande número devem ser avaliadas por profissionais. Se houver sinais de infecção, como pus ou febre, o atendimento especializado é ainda mais urgente.

“Embora as aftas geralmente se curem espontaneamente dentro de uma a duas semanas, muitas pessoas buscam alternativas para aliviar a dor e acelerar o processo de cicatrização. Entre as opções de tratamento, a laserterapia tem ganhado destaque nos últimos anos devido à sua eficácia e rapidez”, explica a dentista Ilana Marques, dentista da IGM Odontologia, de Brasília.

“O laser tem a capacidade de aumentar a circulação sanguínea local, o que acelera o processo de cicatrização e diminui a dor. Além disso, ele estimula a regeneração celular, o que torna o tratamento mais eficaz e rápido”, completa.

Medidas para evitar o reaparecimento

Evitar os fatores que desencadeiam as aftas é uma das formas mais eficazes de prevenção. Alimentos muito ácidos, estresse e falta de higiene bucal estão entre os principais gatilhos identificados por especialistas.

Manter uma rotina de higiene oral adequada, com escovação cuidadosa e uso de fio dental, reduz o risco de lesões. Consultas regulares ao dentista ajudam a detectar e tratar precocemente eventuais causas ou agravantes do problema.

O estresse emocional também pode influenciar no aparecimento das aftas. Técnicas de relaxamento e uma alimentação balanceada, rica em vitaminas e minerais, são medidas complementares que ajudam a manter a mucosa bucal saudável.

