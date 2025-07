Saiba motivo de velório de Preta Gil não contar com trio elétrico

O desejo de Preta Gil, que morreu no último domingo (22/7), nos Estados Unidos, durante um tratamento alternativo conta o câncer, era que seu velório fosse fosse em ritmo de Carnaval e tivesse um trio elétrico, mas os familiares da cantora não poderão realizar esse pedido.

Acontece, queridos leitores, que a Prefeitura do Rio não autorizou as apresentações e o carro de som, alegando questões de segurança. As informações são do Portal LeoDias. A assessoria da artista já havia esclarecido à Quem que o cortejo não estava previsto, sem revelar o motivo.

O corpo de Preta Gil será cremado após a cerimônia de despedida na próxima sexta-feira (25/7). O velório da cantora acontecerá no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, de 9h às 13h. A escolha do local da despedida foi um pedido da própria artista.

A morte de Preta Gil

Preta Gil morreu no último domingo (20/7), em Nova Iorque, nos Estados Unidos, onde estava fazendo tratamento experimental contra câncer no intestino. Como a coluna adiantou, a cantora teve uma piora em seu quadro de saúde, desde a quarta-feira (16/7), e familiares e amigos da artista estavam em terras norte-americanas para acompanhá-la.

Fontes contaram à coluna que Preta Gil estava se preparando para voltar ao Brasil ainda no domingo (20/7), em uma UTI aérea. Pessoas próximas revelaram que esse foi um pedido da artista, voltar para a terra dela, após saber que o câncer havia se espalhado mesmo com o tratamento.

No entanto, Preta acabou se sentindo mal e morreu dentro de uma ambulância, a caminho do aeroporto, onde embarcaria e retornaria para casa.