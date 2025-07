Saiba o real motivo pelo qual Edu Guedes não fará quimioterapia nem radioterapia

Nos últimos dias, Edu Guedes, chef e apresentador, realizou uma cirurgia delicada para remover a cauda do pâncreas e do baço, devido ao diagnóstico de câncer pancreático. Após os procedimentos, o atual companheiro de Ana Hickmann não fará mais nenhum tratamento, nem quimioterapia ou radioterapia.

Sem quimioterapia ou radioterapia!

Em conversa com o portal Splash, da UOL, a assessoria de Edu revelou que ele não precisará fazer quimioterapia ou radioterapia, pois já passou pelo procedimento de retirada do tumor. “Edu Guedes terá que fazer algumas mudanças na sua rotina e dieta específica, mas não precisará de radioterapia nem quimioterapia”.

A descoberta da doença aconteceu após o chef de cozinha passar mal por conta de uma infecção originária de uma crise renal, e ele procurou atendimento médico. A notícia do diagnóstico surpreendeu o público, mas não necessariamente quem conviveu de perto com o apresentador. Durante o programa Tá na Hora, a repórter Lisa Gomes contou que já havia ouvido comentários sobre desconfortos frequentes enfrentados por Edu durante os bastidores de trabalhos anteriores.

“Ouvi sim, na rádio corredor, [sobre] algumas dores que o Edu Guedes já sentia quando estava trabalhando”, revelou a jornalista.

Como foi a operação?

A operação do apresentador foi considerada de alta complexidade e teve duração de 6 horas. O médico responsável pelo procedimento foi o cirurgião Joaquim de Almeida. Inicialmente, Edu procurou ajuda médica devido a dores nos rins, causadas por um cálculo. No entanto, durante a investigação clínica, os exames revelaram algo mais grave: um tumor pancreático. Diante da nova descoberta, a equipe decidiu agir com rapidez. “Edu Guedes foi submetido a uma cirurgia de emergência… Ao realizar mais exames específicos, foi descoberto tumor no pâncreas, sendo necessária cirurgia de remoção”, detalhou a assessoria em nota.

O que ele disse?

Edu Guedes quebrou o silêncio com uma frase curta, mas cheia de significado: “Esse não é o fim, mas sim um recomeço”. A declaração foi suficiente para movimentar as redes sociais com mensagens de apoio e solidariedade.

Ana Hickmann, sua esposa, também se pronunciou nas redes, onde compartilhou a esperança de superação do casal diante da adversidade. “Algumas notícias chegam como uma tempestade… Mas maior do que o medo, são a fé e a certeza na cura”, escreveu ela. Ana afirmou estar confiante na recuperação total do marido.

Fonte: Contigo!

Redigido por ContilNet.