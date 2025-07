Saiba quais foram as 100 músicas que Preta Gil pediu para tocar no seu velório

Nesta sexta-feira (25/7), o Theatro Municipal do Rio foi palco de uma despedida emocionante para Preta Gil. Familiares, amigos e fãs se reuniram para dar o último adeus à cantora, embalados por uma trilha sonora cuidadosamente escolhida por ela mesma. Em vida, a estrela deixou claro que queria que seu velório fosse uma celebração e que a música, como sempre, estivesse presente. A artista faleceu no domingo (20/7), em Nova York, após uma longa luta contra o câncer. A comoção foi tanta que a Cinelândia, no Centro da Cidade Maravilhosa, ficou tomada por uma multidão que veio prestar homenagens à celebridade, com carinho, lágrimas e aplausos.

De acordo com o G1, veículo do Grupo Globo, Preta começou a montar essa lista ainda em 2022 e atualizou boa parte dela no Réveillon de 2023. Só nesta última quinta-feira (24/7), foram adicionadas mais 30 faixas, completando as 100 músicas que embalaram o ritual fúnebre. A seleção é uma verdadeira viagem musical, misturando ritmos, épocas e referências. Tem MPB, pop internacional, músicas com raízes africanas, hinos da nova geração e canções que falam sobre fé, ancestralidade e recomeços. Era sobre sentir, não apenas ouvir.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Francisco Gil se despede da mãe, Preta Gil, em velório no Theatro Municipal do Rio Fotos: Victor Chapetta – Agnews Francisco Gil se despede da mãe, Preta Gil, em velório no Theatro Municipal do Rio Fotos: Victor Chapetta – Agnews Francisco Gil se despede da mãe, Preta Gil, em velório no Theatro Municipal do Rio Fotos: Victor Chapetta – Agnews Thiaguinho no velório de Preta Gil Foto: Roberto Filho/Agência Brazil News Voltar

Próximo

Mais do que um adeus, foi um show da alma. Preta não queria silêncio. Queria som, festa e energia boa. E, mesmo ausente fisicamente, conseguiu transformar o momento mais doloroso de sua trajetória em algo bonito, leve e carregado de significado. Com muito amor e reverência, o corpo de Preta seguiu para a cremação ao final da tarde, depois de um dia repleto de tributos emocionantes. As memórias começaram no Municipal, onde pessoas próximas, parentes e admiradores se reuniram para prestar sua última saudação.

O cortejo, cheio de emoção e respeito, percorreu as ruas da cidade, antes de seguir para o Cemitério e Crematório da Penitência, no Caju, Zona Portuária, onde o ciclo de despedidas chegou ao fim. Preta Gil era filha do cantor e compositor Gilberto Gil e da empresária Sandra Gadelha. Ela deixa um filho, o músico Francisco Gil, de 23 anos, que também segue carreira na música, assim como a mãe. Além disso, a apresentadora era avó de Maria, 6 anos, que é filha de Fran com a atriz Laura Fernandez. Confira a seguir quais foram as canções: