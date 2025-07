Saiba qual é a associação investigada por receber milhões em emendas

Alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) e da Controladoria-Geral da União (CGU), na manhã desta terça-feira (29/7), a Associação Moriá é uma organização de sociedade civil (OSC) investigada por recebe milhões em emendas de parlamentares do Distrito Federal, ao longo de dois anos.

A operação da PF e a CGU investiga supostos desvios de recursos públicos provenientes de emendas parlamentares para organização de eventos de esportes digitais.

A instituição surgiu em 2017, com programas e projetos voltados à transformação social, segundo o site da OSC. Ainda de acordo com a própria associação, 71 mil pessoas teriam participado dessas iniciativas. Contudo, só quatro delas chegaram a ser concluídas.

Leia também

A Coluna Grande Angular, do Metrópoles, revelou que a associação é chefiada por um ex-cabo do Exército, um motorista e uma esteticista – todos considerados “laranjas” – e não funciona no endereço registrado em documentos oficiais.

Para acessar a emenda da bancada do DF no valor de R$ 37,9 milhões, a OSC apresentou ao Ministério do Esporte um projeto técnico-pedagógico no qual afirma que criaria 29 salas gamers em espaços cedidos pela Secretaria de Educação, que também faria a inscrição de alunos da rede pública para as aulas de games.

Após as denúncias do Metrópoles, deputados e senadores anunciaram a suspensão do custeio do projeto.

Veja quanto cada um indicou para a emenda da bancada de R$ 37,9 milhões destinada a ONG: