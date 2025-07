Saiba qual é a cirurgia plástica mais feita do mundo, que superou a lipoaspiração

Um novo levantamento da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS) revelou qual é o procedimento estético mais realizado no mundo, ultrapassando a lipoaspiração, que agora ocupa o segundo lugar, seguida pelo aumento de mamas, correção de cicatrizes e rinoplastia. A cirurgia em questão, que se tornou tendência global, é a blefaroplastia, procedimento que trata o excesso de pele nas pálpebras.

O relatório integra a Pesquisa Global Anual sobre Procedimentos Estéticos/Cosméticos, considerada a mais abrangente da área. Ao todo, mais de 2,1 milhões de cirurgias de pálpebras foram feitas, representando um crescimento de 13,4% em relação ao ano anterior. Já os procedimentos faciais em geral somaram 7,4 milhões, com alta de 4,3%.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Blefaroplastia Foto: Divulgação Blefaroplastia Foto: Freepik Blefaroplastia Foto: AdobeStock Foto: Divulgação Famosas que já realizaram blefaroplastia Foto: Reprodução Voltar

Próximo

A lipoaspiração, embora tenha sido superada no ranking geral, continua sendo a cirurgia estética mais frequente entre as mulheres, à frente da própria blefaroplastia e da mamoplastia de aumento. Entre os homens, a blefaroplastia segue na liderança, acompanhada por cirurgias para ginecomastia e correção de cicatrizes.

Outros destaques do segmento facial foram a rinoplastia, que registrou queda de 10% e fechou o ano com 1 milhão de intervenções, e o enxerto de gordura na face, com 900 mil procedimentos e uma expressiva alta de 19,2%.

Entre as intervenções não cirúrgicas, os dados da ISAPS mostram que a toxina botulínica (botox) permaneceu como o procedimento mais procurado por pacientes de todas as idades e gêneros — com 7,8 milhões de aplicações realizadas por cirurgiões plásticos ao redor do mundo. Em segundo lugar, os preenchimentos com ácido hialurônico totalizaram 6,3 milhões, crescendo 5,2% em relação ao ano anterior.

Outros procedimentos não invasivos em alta foram depilação estética, lifting facial não cirúrgico e peelings químicos.

A pesquisa também apontou as faixas etárias predominantes em cada tipo de procedimento. Mulheres de 18 a 34 anos concentram a maioria das cirurgias de mama (54%), rinoplastias (60,1%) e intervenções genitais externas (48,4%). Já os injeções de botox são mais comuns entre aquelas de 35 a 50 anos (47%). Curiosamente, tanto a lipoaspiração quanto a redução de gordura não cirúrgica mostraram distribuição equilibrada entre as duas faixas etárias.

Em nota, o presidente do Comitê Global de Pesquisa da ISAPS, o cirurgião plástico Amin Kalaaji, destacou a ampliação do escopo da pesquisa em 2024:

“Adicionamos novas perguntas à pesquisa e dimensões à nossa análise para abranger tendências emergentes em estética. Nosso relatório agora inclui dados sobre ‘Mommy Makeover’ e outros procedimentos combinados, revisão de cicatrizes, rejuvenescimento das mãos com enxerto de gordura, remoção de gordura bucal, correção de mamilo invertido, criação de covinhas e outras cirurgias genitais externas.”

Brasil ocupa 2º lugar global em número de procedimentos estéticos

O relatório também apontou os países com maior número de procedimentos estéticos realizados. Os Estados Unidos lideram o ranking, com mais de 6,1 milhões de intervenções. O Brasil aparece em segundo, com 3,1 milhões, sendo o líder mundial em número de procedimentos cirúrgicos (2,3 milhões). O Japão completa o pódio na terceira posição.

Quanto ao ambiente de realização, as cirurgias plásticas seguem ocorrendo majoritariamente em hospitais (52,6%), com uma parcela significativa também sendo realizada em consultórios médicos (29,9%).

O relatório destacou ainda os destinos mais buscados por pacientes estrangeiros para realizar procedimentos estéticos: Tunísia, Emirados Árabes Unidos, Colômbia e Turquia.

Diante do crescimento global da demanda por estética, a ISAPS reforça a necessidade de atenção à segurança do paciente. O presidente do Comitê de Comunicações da entidade, o britânico Naveen Cavale, faz um alerta:

“Embora seja eletiva, a cirurgia estética é uma cirurgia propriamente dita que envolve riscos e possíveis efeitos colaterais. A segurança deve ser a prioridade, e incentivamos os pacientes a escolherem um cirurgião plástico especializado, certificado, treinado e com experiência no procedimento.”