Saiba quanto custa se casar na mesma igreja que Afonso e Fátima de “Vale Tudo”

Cerimônia foi gravada na Igreja Nossa Senhora da Glória do Outeiro, no Rio

O casamento de Afonso (Humberto Carrão) e Maria de Fátima (Bella Campos) agitou a trama de “Vale Tudo” na última semana. A cerimônia luxuosa foi gravada na Igreja Nossa Senhora da Glória do Outeiro, também chamada de Igreja da Glória, no Rio de Janeiro. Fundada em 1739, a igreja é uma das mais antigas da cidade e já recebeu batizados de membros da família real portuguesa, como dom Pedro 2º e a princesa Isabel.

Segundo o jornal O Globo, o custo para quem deseja se casar no local gira em torno de R$ 8 mil.

Veja as fotos Igreja Nossa Senhora da Glória do Outeiro – utilizada no casamento de Fátima e Afonso em “Vale Tudo”Reprodução / Patrimonioespiritual.org Igreja Nossa Senhora da Glória do Outeiro – utilizada no casamento de Fátima e Afonso em “Vale Tudo”Reprodução / Patrimonioespiritual.org Igreja Nossa Senhora da Glória do Outeiro – utilizada no casamento de Fátima e Afonso em “Vale Tudo”Reprodução / Patrimonioespiritual.org Igreja Nossa Senhora da Glória do Outeiro – utilizada no casamento de Fátima e Afonso em “Vale Tudo”Reprodução / Patrimonioespiritual.org Igreja Nossa Senhora da Glória do Outeiro – utilizada no casamento de Fátima e Afonso em “Vale Tudo”Reprodução / Patrimonioespiritual.org

Leia Também

As filmagens do casamento, feitas no dia 23 de junho, movimentaram bastante a área. “Fecharam a rua de fora a fora [para as cenas do casamento]. Eram três caminhões só para servir como camarins dos figurantes. Os artistas utilizaram um salão da igreja. Era muito equipamento”, contou Sueli Purquetti, funcionária administrativa da igreja, em entrevista ao O Globo.

As cenas na igreja foram gravadas das 6h da manhã até a meia-noite. Já as tomadas da festa levaram quatro dias para serem feitas no cenário do casarão da família Roitman, que também fica no bairro da Glória.

Paulo Massa, provedor do Outeiro da Glória, é quem informa o valor da cerimônia: A partir de R$ 8 mil, com possibilidade de negociação. Para ele, a aparição da igreja na novela é algo positivo, pois ajuda a impulsionar o turismo religioso no local histórico. “Desde que as cenas do casamento foram exibidas, o número de visitantes aumentou, assim como o de seguidores nas redes sociais e de pessoas interessadas em realizarem casamentos lá”.