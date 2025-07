Saiba quanto fã do Coldplay ganhou com vídeo viral

Um vídeo gravado por uma fã durante um show do Coldplay viralizou nas redes sociais ao flagrar um momento romântico entre dois executivos da empresa Astronomer, supostamente envolvidos em um caso extraconjugal.

A cena, registrada por Grace Springer no Gillette Stadium, em Massachusetts, atingiu mais de 122 milhões de visualizações e gerou repercussão mundial. Em entrevista ao programa britânico This Morning, a autora do vídeo revelou que, apesar da popularidade da gravação, não recebeu nenhum valor pelas imagens.

“Na verdade, não ganhei dinheiro com o vídeo em si ou com as visualizações. Não está monetizado”, declarou ela aos apresentadores Alison Hammond e Dermot O’Leary.

Grace contou que sua intenção inicial era apenas aparecer no telão. “Eu gosto de capturar momentos e, quando filmei, não pensei muito no assunto. Mas logo depois todo mundo estava comentando, e havia mais de 50 mil pessoas no show”, disse.

Após o evento, ao rever as imagens com amigos, percebeu a proporção que aquilo poderia tomar. Questionada se se arrepende de ter publicado o vídeo, a fã foi direta: “Sinto muito pela esposa de Andy, Megan, pela família dele e por todos os que foram afetados. Mas, sinceramente, se não fosse eu a postar, alguém teria feito isso”.

Ela reforçou que não conhecia os envolvidos e apenas achou curiosa a reação deles à câmera do beijo.

O momento ganhou ainda mais repercussão após a fala do vocalista Chris Martin, que, sem saber o que se passava, comentou com o público: “Ou eles estão tendo um caso ou são muito tímidos. Espero que não tenhamos feito nada errado”.

Na semana passada, os dois foram identificados como executivos da mesma empresa. O escândalo repercutiu nas redes e na mídia internacional, especialmente por ambos estarem, supostamente, em outros relacionamentos.

Em entrevista ao The Sun, Grace concluiu: “Se estavam fazendo algo errado, talvez meu vídeo tenha sido uma bênção disfarçada”.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.