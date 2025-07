Saiba quem é o investigador paranormal que morreu em turnê com Annabelle

A morte misteriosa do investigador paranormal Dan Rivera chocou os fãs. Ele estava com a turnê Devils on the Run em Gettysburg, na Pensilvânia, no último fim de semana e foi encontrado morto em um quarto de hotel.

Segundo informações do TMZ, registros dos bombeiros indicam que foi feita uma chamada de emergência para atender um homem da mesma idade de Dan, com suspeita de parada cardiorrespiratória.

A morte foi confirmada pela Sociedade de Pesquisa Psíquica da Nova Inglaterra, da qual ele fazia parte, mas a causa ainda não foi determinada.

Quem era Dan Rivera

Dan Rivera, de 54 anos, era um investigador paranormal que conquistou grande credibilidade como caçador de fantasmas. Ele também era membro da Sociedade de Pesquisa Psíquica da Nova Inglaterra, fundada em 1882, em Londres, com a proposta de apresentar “uma tentativa organizada e sistemática de investigar o grande grupo de fenômenos controversos designados por termos como mesmérico, psíquico e espiritualista”.

Nas redes sociais, Dan tinha uma legião de fãs, que acompanhavam publicações sobre o passado assombrado da boneca Annabelle. Após o anúncio da morte, Rivera ganhou homenagens de colegas de profissão. “Não acredito que foi embora. A comunidade paranormal perdeu uma grande pessoa. Meus sentimentos à sua família. Certamente vai fazer falta”, escreveu uma pessoa no Instagram.

“Dan não era apenas um investigador paranormal, ele era um protetor das almas, uma luz feroz nos lugares mais escuros e um verdadeiro guerreiro espiritual”, homenageou outra.

Sobre a turnê Devils on the Run

Dan Rivera morreu em Gettysburg, durante a turnê Devils on the Run, que leva a boneca mal-assombrada Annabelle para lugares aterrorizantes nos Estados Unidos. Originalmente, Annabelle fica guardada no Museu Oculto dos Warren, localizado em Connecticut.

Os mais de mil ingressos para a excursão em Gettysburg esgotaram. Rivera ajudou a chamar atenção internacional para a turnê por meio do alcance público, incluindo vários vídeos virais no TikTok.

Nessa parte do passeio assombrado, os participantes foram levados para um orfanato que acumula histórias assustadoras e atividades sobrenaturais.

