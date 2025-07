Saiba quem é Vitoria Bohn, nova namorado de Caio Castro

O ator Caio Castro, de 36 anos, assumiu publicamente nas redes sociais, nesta segunda-feira (14/7), o relacionamento com a também atriz, Vitoria Bohn, de 23 anos. O ator compartilhou fotos românticas ao lado da amada durante uma viagem para o interior de Portugal.

A jovem é gaúcha, natural de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, e iniciou a carreira artística durante a adolescência, quando começou a estudar teatro em Porto Alegre, e teve sua estreia na TV aos 18 anos, com a minissérie da Prime Video “Redenção” (2018).

Vitoria, no entanto, ganhou notoriedade pelo seu papel na novela da TV Globo “Cara e Coragem”, em 2022, onde interpretou Lou. Além de atriz, a nova namorada de Caio Castro também é influenciadora digital e acumula mais de 100 mil seguidores nas redes sociais.



Na publicação feita em conjunto no Instagram, foi exibido registros dos passeios e momentos românticos vividos a dois durante a viagem, como passeio a cavalo, jantar à luz de velas e ida a vinícolas.