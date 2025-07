Saiba quem era o ladrão morto após invadir restaurante da Asa Sul

O ladrão que foi morto a tiros após invadir um restaurante na 112 Sul, na manhã dessa segunda-feira (7/7), foi identificado como Lindomar José Estácio de Moura (foto em destaque), de 36 anos.

Uma câmera de segurança instalada no interior do Don León registrou o momento em que o dono do restaurante efetuou os disparos. O ladrão pega a sacola que está na lixeira e, em seguida, abre o caixa em busca de dinheiro em espécie.

Na sequência, o homem começa a colocar bebidas alcoólicas dentro de um saco de lixo. No total, ele subtrai cinco garrafas. No momento em que o criminoso sobe em um armário, o proprietário do restaurante aparece nas imagens.

Assustado, o ladrão derruba a bebida no chão e tenta subir no balcão. Ele é atingido pelos disparos da arma de fogo em seguida.

Assista ao vídeo da câmera de segurança:

Passagens por diversos crimes

Lindomar era goiano e tinha uma extensa ficha criminal, principalmente em Cidade Ocidental (GO), no Entorno do Distrito Federal.

Com mais de cinco passagens por furto, ele também possuía antecedentes por lesão corporal, violação de domicílio, resistência à prisão, desobediência e ameaça.

Imagens cedidas pelo perfil @radarocidentalgo:

Lindomar José Estácio de Moura, de 36 anos.

Lindomar era goiano e tinha uma extensa ficha criminal, principalmente na Cidade Ocidental (GO)

Com mais de cinco passagens por furto, ele também possuía antecedentes por lesão corporal, violação de domicílio, resistência à prisão, desobediência e ameaça

Relembre o caso

O dono do restaurante dormia no subsolo do estabelecimento quando foi acordado pela esposa. A mulher teria escutado um barulho, e os dois viram o ladrão pelas câmeras de segurança.

O empresário, então, pegou um revólver calibre 38, deixado pelo pai falecido, e abordou o invasor. O ladrão foi baleado próximo à têmpora.

Uma equipe da Polícia Militar (PMDF) foi ao local e encontrou o invasor caído, já sem sinais vitais.

Com Lindomar, peritos encontraram caixas de bombom da marca Lindt, dinheiro e um cartão de transporte coletivo em nome de outra pessoa.

Após matar Lindomar, o empresário foi detido e levado à 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul). Em depoimento à Polícia Civil (PCDF), o comerciante alegou legítima defesa.

O comerciante foi autuado por homicídio. Contudo, a autoridade policial entendeu que houve legítima defesa.

O empresário, porém, teve de pagar fiança, no valor de R$ 800, por não ter o registro da arma usada.

Arma irregular

A polícia verificou que a arma usada pelo empresário estava registrada em nome do pai dele, identificado como Sérgio Zampieri Junior. O documento estava vencido. Apreendido, o revólver também passará por perícia.

A PCDF ainda deve ouvir testemunhas e analisar imagens de câmeras de segurança próximas ao local do crime para entender todos os detalhes da ocorrência.