Salário de R$ 9,6 mil: concurso para oficial capelão da PM é publicado

O edital do concurso PMDF (Polícia Militar do Distrito Federal) está publicado! O certame oferta uma vaga para Oficial Policial Militar Capelão, com iniciais de R$ 9.623,97.

Principais informações:

Banca : Idecan

: Idecan Vagas : 1

: 1 Cargo : Oficial Policial Militar Capelão

: Oficial Policial Militar Capelão Escolaridade : Nível superior

: Nível superior Salário inicial : R$ 9.623,97

: Inscrições : 28 de julho a 28 de agosto

: 28 de julho a 28 de agosto Taxa : R$ 130,00

: Provas : 9 de novembro de 2025

: 9 de novembro de 2025 Edital

Fonte: Direção Concursos

Redigido por ContilNet.