Samara Felippo é punida por suposta “nudez infantil” e protesta: “Que loucura”

Uma publicação de Samara Felippo foi removida do Instagram por suposta “nudez infantil”, nesta segunda-feira (28/7). A atriz, que é mãe de Alícia, de 16 anos, e Lara 12, protestou contra a decisão da plataforma, que a puniu com outras sanções nas redes sociais, como a proibição de realizar transmissões ao vivo por 365 dias.

Ela compartilhou uma captura de tela da mensagem enviada pela empresa, que a alerta sobre o suposto conteúdo proibido. “Pode ser que o post esteja mostrando crianças de maneira sexualizada, mesmo que seja para expressar indignação […] Não seguir as diretrizes da rede sobre nudez ou atividade sexual”, diz um trecho da mensagem.

Samara e as filhas (rostos foram borrados para preservar a identidade das menores de idade) Reprodução: Instagram/Samara Felippo A atriz falou mais sobre o que pensa do caso nesta terça-feira (26/11) Reprodução: Instagram/Samara Felippo Samara Felippo está com 46 anos Reprodução: Instagram/Samara Felippo

Samara, no entanto, discorda da avaliação, e pontua que se tratava apenas de uma trend viral ao lado das filhas e do atual companheiro, sem nenhum tipo de registro que contrarie as normas: “Vocês conseguem explicar? Não havia nenhuma foto de crianças, nem de biquíni. Somente amor e minha família”.

“E ainda bloquearam vários recursos dentro da plataforma pra mim”, se indignou a artista, que acrescentou que muitas publicações que realmente deveriam ser bloqueadas passam despercebidas: “Homens sendo misóginos, assediando, discursos de ódio, vocês não excluem e nem bloqueiam ne??? Alguém pode explicar? Denuncio 400x publicações horrorosas e nada acontece”.

Alícia e Lara são frutos do antigo casamento de Felippo com o ex-jogador de basquete Leandrinho. Nos últimos anos, o ex-casal protagonizou embates públicos sobre questões financeiras e envolvendo as crianças. Atualmente, ela namora com o humorista Elidio Sanna, com quem mantém relacionamento aberto.