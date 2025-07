Samaúma Yoga Shala encerra atividades após três anos de conexões e transformações

Após três anos dedicados ao bem-estar e à construção de uma comunidade acolhedora, o Samaúma Yoga Shala anunciou o encerramento de suas atividades. A notícia foi compartilhada em um vídeo emocionante nas redes sociais, acompanhado de uma mensagem de gratidão e carinho aos alunos e amigos que fizeram parte da jornada.

No comunicado, a equipe do espaço celebrou o caminho trilhado, relembrando os momentos vividos: “Corpos que descobriram força, almas que voaram no tecido, conexões que viraram família”. O Shala se destacou não apenas como um centro de práticas corporais e espirituais, mas como um lugar onde laços humanos foram fortalecidos e histórias se cruzaram.

“Construímos bem-estar, memórias e uma comunidade de luz”, diz a legenda da publicação. O encerramento é descrito como o fim de um ciclo natural, com a certeza de que a essência do Samaúma seguirá viva em cada pessoa que passou pelo espaço.

O espaço deixa um legado de cuidado, presença e transformação interior, valores que ultrapassam as paredes do estúdio e permanecem nos corações de seus frequentadores. “Fechamos nossas portas, mas levamos no peito o calor do afeto de cada um de vocês”, finaliza a equipe, com gratidão e afeto.