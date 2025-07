santos-registra-b.o-contra-torcedor-que-discutiu-com-neymar

O Santos Futebol Clube registrou um boletim de ocorrência contra Alex Sander Silva, torcedor que discutiu com Neymar Jr. após a derrota do Peixe para o Internacional, na quarta-feira (23/7). O time aponta uma possível fraude do homem para acessar o estádio.

De acordo com a nota oficial divulgada pelo clube nesta sexta-feira (25/7), ele teria utilizado documentos de outra pessoa para adquirir o ingresso da partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A irregularidade teria sido constatada nos registros do programa de sócio torcedor e do sistema de biometria facial.

É possível ver que o camisa 10 xinga uma pessoa na arquibancada da Vila Belmiro. Neymar xingou um torcedor durante a partida. Torcedor que discutiu com Neymar foi hostilizado por outros santistas.

“O clube registrou boletim de ocorrência nesta sexta-feira (25) e comunicou o caso às autoridades competentes, que darão prosseguimento à investigação”, diz trecho da nota do clube, que alega ter se baseado no Estatuto do Torcedor: “Prevê a responsabilização de indivíduos que utilizem meios fraudulentos para ingresso em eventos esportivos”.

A polêmica envolvendo o torcedor começou após a discussão com Neymar Jr. na beira do gramado da Vila Belmiro após a derrota para o Inter. Foi o segundo revés consecutivo do Santos, que abre a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Após o ocorrido, Alex foi hostilizado por outros torcedores na arquibancada. No dia seguinte, ele alegou estar sendo ameaçado e afirmou que teme voltar ao estádio. Neymar também se pronunciou e justificou sua ação, enquanto a principal organizada do Santos rebateu o camisa 10.

A equipe do portal LeoDias entrou em contato com Alex Sander Silva, também conhecido como Bacaninha, mas ainda não obteve retorno. O espaço segue aberto e, em caso de resposta, a matéria será atualizada.