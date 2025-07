Santos se manifesta sobre morte do filho do ex-goleiro Julio Sérgio

A notícia do falecimento Enzo Bertagnoli, filho do ex-goleiro do Santos, Julio Sérgio, de apenas 15 anos, causou comoção nas redes sociais. O clube emitiu um comunicado sobre o caso e lamentou a perda do menino, que lutava contra um tumor no cérebro.

“O Santos Futebol Clube lamenta profundamente o falecimento de Enzo Bertagnoli, filho do nosso inesquecível goleiro Julio Sergio, que honrou o Manto Sagrado entre os anos de 2002 e 2004″, informou o time.

Leia também

“O querido Enzo nos deixou neste domingo, em decorrência de um câncer que vinha enfrentando. Muita força aos familiares e amigos do Enzo. Sintam-se abraçados neste momento tão difícil. A nação santista está com vocês! ”, completou o clube.

A morte do jovem

O ex-goleiro do Santos Julio Sérgio Bertagnoli usou as redes sociais, no domingo (27/7), para anunciar a morte do filho, Enzo, de apenas 15 anos. O jovem lutava contra um tumor no cérebro.

7 imagens Fechar modal. 1 de 7

Ex-goleiro do Santos, Julio Sérgio Bertagnoli anuncia morte do filho, Enzo, de 15 anos

Instagram/Reprodução 2 de 7

Julio Sérgio Bertagnoli detalhou a despedida de Enzo

Instagram/Reprodução 3 de 7

Julio Sérgio Bertagnoli anunciou a morte de Enzo, que lutava contra um tumor no cérebro

Instagram/Reprodução 4 de 7

Julio Sérgio Bertagnoli e Enzo posam juntos no carro

Instagram/Reprodução 5 de 7

Julio Sérgio Bertagnoli e Enzo posam juntos e sorridentes

Instagram/Reprodução 6 de 7

Julio Sérgio Bertagnoli e Enzo posam juntos no hospital

Instagram/Reprodução 7 de 7

Ex-goleiro comove web ao raspar cabeça junto com filho, que luta contra tumor

Instagram/ Reprodução

Por meio do Instagram, o ex-atleta publicou imagem de fundo preto, com nome e datas de nascimento e falecimento do menino. Há 20 dias, o pai comoveu as redes sociais ao raspar a cabeça junto o filho.

Nos stories, Julio Sérgio informou que o velório de Enzo aconteceria até as 10h30 desta segunda-feira (28/7). Em seguida, o corpo foi cremado no Crematório Ecológico de Ribeirão Preto.

Quem é Julio Sergio