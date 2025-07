“São covardes”, diz jornalista da Globo sobre políticos que atacaram Marina no Congresso

A jornalista da GloboNews, Andréia Sadi comentou nesta quinta-feira (3), sobre os atasques sofridos pela ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva durante uma sessão na Comissão de Agricultura da Câmara, e destacou que “não é coincidência que partam de homens”.



A audiência foi marcada por falas debochadas de deputados da oposição, entre eles, o deputado Evair Vieira de Melo (PP-ES) que chegou a chamar Silva de “adestrada” e “mal-educada”. Ela participava do momento para prestar esclarecimentos sobre queimadas e desmatamento.

Ainda na ocasião, Vieira também falou que a ministra “nunca trabalhou” e “não sabe o que é prosperidade construída pelo trabalho”, comparando seu trabalho com os de grupos Farc, Hamas e Hezbollah.

A jornalista prestou sua indignação e apontou que os ataques foram todos feitos por “covardes” e cobrou um posicionamento do Congresso Nacional.

“Quem dá exemplos de coragem na política brasileira são personagens como Marina Silva. Esses homens todos, do Senado à Câmara, que atacaram Marina nos últimos meses, são covardes. E o Congresso Nacional, que não se posiciona, não cobra e não pune esses parlamentares, é um Congresso conivente. Você não vê um posicionamento enfático da cúpula do Congresso na defesa da Marina Silva. Ela diz que aconteceu com outros ministros e ela tem razão, acontece com o Haddad. Mas não com essa violência. Tudo que é direcionado a mulher é mais violento. E Marina não foge da luta. Quem foge de responder é o Congresso. (…) Que homens são esses?”, afirmou.

Nesta quinta, a Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados anunciou que vai acionar a corregedoria parlamentar da Casa para buscar “medidas cabíveis” após os ataques.

Veja o vídeo das falas de Sadi: