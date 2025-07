São Paulo x Corinthians: qual o placar mais comum do clássico?

O Morumbi recebe um clássico eletrizante neste sábado (19/7), às 21h (horário de Brasília), quando São Paulo e Corinthians se enfrentam pela 15ª rodada do Brasileirão. Enquanto o Tricolor Paulista amarga a 16ª colocação, com 13 pontos, o Corinthians está mais tranquilo na 9ª posição, com 19 pontos.

Você sabe qual o placar que mais se repetiu nesse clássico? E quem tem vantagem nos últimos confrontos? Veja os números do Majestoso e também as odds para apostar na partida.

Qual placar mais se repetiu no clássico? Odds* Betano

São Paulo 1×1 Corinthians: 5.60

São Paulo e Corinthians já se enfrentaram 363 vezes na história, e o placar que mais se repetiu foi o empate em 1 a 1. No total, o resultado se repetiu em 57 oportunidades.

Ou seja, se você apostar R$10 no placar mais comum de São Paulo x Corinthians e o resultado se confirmar, o retorno será de R$56.

São Paulo vai manter a invencibilidade no Majestoso? Odds* Betano

São Paulo: 2.45

Empate: 2.77

Corinthians: 3.70

No histórico geral, a vantagem no Majestoso é do Corinthians, que venceu 133 partidas, enquanto o São Paulo ganhou 114 e houve 116 empates.

Mas no recorte recente, o Soberano leva a melhor. Nos últimos seis jogos, o Tricolor Paulista tem cinco triunfos e houve uma igualdade no placar.

Últimos jogos entre São Paulo e Corinthians

26/1/2025 – São Paulo 3×1 Corinthians – Campeonato Paulista 2025

29/9/2024 – São Paulo 3×1 Corinthians – Campeonato Brasileiro 2024

16/6/2024 – Corinthians 2×2 São Paulo – Campeonato Brasileiro 2024

30/1/2024 – Corinthians 1×2 São Paulo – Campeonato Paulista 2024

30/9/2023 – São Paulo 2×1 Corinthians – Campeonato Brasileiro 2023

16/8/2023 – São Paulo 2×0 Corinthians – Semifinal da Copa do Brasil 2023

A última vez que o Corinthians venceu o clássico foi no dia 25 de julho de 2023, no jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil.

Na ocasião, o Timão ganhou por 2 a 1, com dois gols de Renato Augusto, enquanto Luciano descontou. Com a vitória por 2 a 0 na volta, o São Paulo avançou para a final e se sagrou campeão diante do Flamengo.

Ambos os times vão marcar? Odds* na Betano

Ambos marcam: 2.07

Ambos não marcam: 1.70

Como foi possível notar, os últimos jogos entre São Paulo e Corinthians tiveram muitos gols.

Nas cinco partidas mais recentes, os times balançaram as redes pelo menos uma vez cada. Caso você aposte R$10 e isso se repita, o retorno será de R$20,70.

Como chegam os times

O São Paulo não sabe o que é vencer no Campeonato Brasileiro há cinco partidas, com quatro derrotas e um empate, e precisa vencer para tentar se afastar da zona de rebaixamento.

O Soberano é o primeiro time acima do Z4. Na última quarta-feira (16), o Tricolor Paulista foi até Bragança Paulista, no segundo jogo sob o comando de Hernán Crespo, e empatou em 2 a 2, com dois gols de André Silva.

Já o Corinthians vem de vitória na última rodada. Fora de casa, o Timão enfrentou o Ceará na Arena Castelão, também na quarta-feira.

Com gol de Talles Magno, o Coringão venceu por 1 a 0 e chegou à nona posição. Caso vença o clássico, o time de Dorival Jr. cola no G6.

Onde assistir São Paulo x Corinthians

A partida entre São Paulo e Corinthians, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, terá transmissão do Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).

*Odds estão sujeitas a alterações. Última atualização em 18/07/2025