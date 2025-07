Sarampo: número de casos em investigação sobe no Acre, diz boletim da Sesacre; confira

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) informou nesta sexta-feira (18) que, até o momento, foram notificados 17 casos suspeitos de sarampo em municípios acreanos. Desse total, 11 já foram descartados após investigação laboratorial, enquanto seis seguem em análise. Nesta quinta (17), o número de casos em investigação eram 4.

O levantamento mais recente aponta que as notificações estão distribuídas entre oito municípios, com destaque para Rio Branco e Brasiléia, que concentram o maior número de casos em investigação. Em Rio Branco, dois casos seguem sob apuração, mesmo número registrado em Brasiléia. Assis Brasil e Epitaciolândia têm um caso em investigação cada.

Além disso, a capital também recebeu uma notificação vinda de Cobija, na Bolívia, que foi posteriormente descartada. O caso internacional preocupa autoridades locais por conta do surto de sarampo confirmado no país vizinho, que motivou a decretação de emergência em saúde pública no Acre na última quarta-feira (17).

Confira o detalhamento por município: Porto Acre: 2 casos descartados; Feijó: 1 caso descartado; Sena Madureira: 2 casos descartados; Cruzeiro do Sul: 2 casos descartados; Epitaciolândia: 1 descartado e 1 em investigação; Assis Brasil: 1 descartado e 1 em investigação; Rio Branco: 2 casos em investigação; Brasiléia: 1 descartado e 2 em investigação; Cobija (Bolívia): 1 caso descartado (notificado em Rio Branco).

No último dia 15, a Sesacre promoveu um Dia D de vacinação, alcançando mais de 4 mil pessoas nos 22 municípios do estado com a vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola.