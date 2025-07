“Saudade da comédia”, diz Elizabeth Savala sobre sucesso de “Êta Mundo Melhor!”

A Globo acertou em cheio ao convidar alguns atores experientes de “Êta Mundo Bom!” para ”Êta Mundo Melhor!”, a sequência escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson. Elizabeth Savala, intérprete de Cunegudes, é um desses casos, ovacionada pelo público.

“A gente tem nas mãos uma grande história”, avalia a atriz. Que também destaca, em conversa com a coluna, a força do povo do interior: “o telespectador estava com saudade”.

Para a atriz, as principais mudanças, entre uma novela e outra, estão no seu bastidor.

“O que muda é a gente não ter o Jorginho Fernando (1955-2019) dirigindo. Ele implantou ‘Êta Mundo Bom!’. E ter o carinho e o amor que a Amora [Mautner, diretora] tem por nós”, declara a atriz.

Savala acredita que a novela atual terá ainda mais sucesso:

“Eles procuraram realmente colocar os mesmos cenários. Tá diferente, mas tá parecido. Acho que ‘Êta Mundo Melhor” será um sucesso maior. Temos uma grande história em mãos”.

Ela compara a atual novela das seis a um reencontro:

“O telespectador estava com saudade do povo do interior. Saudade da comédia, que, talvez, não tenha relação com a realidade. A gente fala de amor, não fala de ódio, fala de paz. Tem um Candinho [Sérgio Guizé] afirmando que ‘tudo que acontece de ruim na vida da gente, é pra melhorar’. E é mesmo! Eu aprendi isso com a vida”.

A atriz se refere ao acidente com uma vaca, durante as gravações da novela ‘Êta mundo bom!, em 2016. Para ela, um episódio de superação:

“Eu achei que não fosse mais conseguir andar”.

Em 2019, após fazer “Pega Pega” e “O Sétimo Guardião”, ela encarou uma cirurgia.

“Tô com dois quadris novinhos”.

Até mesmo em relação ao incêndio, que destruiu parte das cidades cenográficas de ‘Dona de mim’ e ‘Êta mundo Melhor!’, nos Estúdios Globo, em Curicica, em janeiro, Savala vê um lado positivo: “Ninguém se feriu e fogo significa sucesso”.