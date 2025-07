Saúl desembarca no Rio para assinar com o Flamengo nesta terça

O meia Saúl Ñíguez será jogador do Flamengo. O novo reforço do time carioca desembarca nesta terça-feira (22/7) no Rio de Janeiro para acertar os últimos detalhes com a equipe. O jogador espanhol de 30 anos estava emprestado ao Sevilla pelo Atlético de Madrid.

De acordo com o cronograma divulgado pelo Flamengo, Saúl realizará exames médicos na manhã de quarta-feira (23/7). Em seguida, o atleta se encontrará com José Boto, Diretor de Futebol, no CT George Helal. Segundo o jornalista espacializado em mercado de transferências, Fabrizio Romano, o tempo de contrato será três anos.

Saúl Ñíguez está no Atleti desde 2013

O espanhol ja teve passagem pelo Chelsea

Saúl estava emprestado ao Sevilha

Joaquin Corchero/Europa Press via Getty Images

O meio-campista iniciou a carreira na base do Real Madrid e também tem passagem pelo Chelsea, time pelo qual foi campeão do Mundial de Clubes da FIFA em 2021. Com a camisa do Atlético de Madrid, foi duas vezes vencedor da Liga Europa, uma da LaLiga e uma da Copa da Espanha.

Negociação frustrada com o futebol turco

Até esta segunda-feira, Saúl tinha acordo para assinar com o Trabzonspor, da Turquia, por quatro anos. O espanhol embarcaria na última segunda-feira (21/7) para o território turco, mas desistiu da ida por questões familiares.