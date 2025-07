Saúl no Flamengo: Relembre craques europeus que jogaram no Brasil

O espanhol Sául Ñíguez foi anunciado como o mais novo reforço do Flamengo para a temporada. O ex-meio-campista da Seleção da Espanha entrou para uma lista seleta de craques do futebol europeu que tiveram passagens pelo Brasil. O Portal LeoDias te traz alguns dos nomes.

Dejan Petkovic

O final da década de 90 e início dos anos 2000 marcou a chegada de alguns jogadores de nações da antiga Iugoslávia para o futebol brasileiro. O mais marcante, sem sombra de dúvidas é Dejan Petkovic. O meio-campista teve um começo meteórico de carreira brilhando pelo Estrela Vermelha, principal clube da Sérvia. Seu destaque fez o Real Madrid, da Espanha, contratar o então jovem jogador.

No entanto, na Espanha, não conseguiu se firmar, e acabou, durante vários anos, sendo emprestado para clubes como o Sevilla e o Racing Santander. Em 1997, um clube do Brasil se interessou pelos serviços do sérvio. O Vitória, da Bahia, contratou o jogador que brilhou com a camisa da equipe de Salvador. Não demorou muito para o Flamengo se interessar por “Pet” que virou ídolo rubro-negro. Além do clube, também teve passagens no Brasil por Vasco, Fluminense, Santos, Goiás e Atlético-MG.

Clarence Seedorf

Um dos maiores jogadores europeus a jogar no Brasil foi sem sombra de dúvidas o craque holandês Clarence Seedorf. Após ser campeão europeu quatro vezes por clubes como Ajax, Real Madrid e Milan, Seedorf abriu os olhos para uma nova oportunidade fora do velho continente.

O Botafogo, em um movimento ousado, contratou o craque. No Glorioso, Seedorf até teve um bom desempenho com 24 gols em 81 jogos, conquistando o título Carioca em 2013 e ajudando o clube a voltar a Libertadores após mais de 15 anos. No entanto, acabou não deixando muitas saudades por conta de declarações polêmicas e sugerir a troca do hino do clube.

Memphis Depay

Este está no futebol brasileiro até os dias de hoje! Memphis Depay chegou ao Corinthians no meio de 2024 para ser a referência técnica do time que brigava contra o rebaixamento. No currículo, o atacante carregava o fato de ser o maior artilheiro da história da Seleção Holandesa e passagens por grandes clubes como o Lyon, Atlético de Madrid, Barcelona, Manchester United e PSV.

No Corinthians, conseguiu ter impacto quase imediato ao ajudar o Timão a não só fugir do rebaixamente, como a se classificar para a fase prévia da Libertadores. No começo de 2025 foi peça fundamental no título Paulista do clube após um jejum de seis anos. No entanto, vive um momento de incerteza após o clube atrasar pagamentos por dificuldades financeiras.

Dimitri Payet

O francês Dimitri Payet chegou ao Vasco em 2023 após anos de muito destaque no futebol europeu. Ídolo do Olympique de Marselha, o meio-campista também teve ótima passagem pelo West Ham, da Inglaterra, além de ter sido destaque da Seleção da França na Eurocopa de 2016. Em 2023, chegou ao Vasco em um momento em que o clube vivia a esperança de dias melhores após o clube ser adquirido pela 777 Partners.

No entanto, as coisas não funcionaram. O meio-campista até chegou a fazer gols importantes na reta final de 2023, quando o clube se livrou do rebaixamento, mas não conseguiu render o esperado. Em meio a isso, o Vasco entrou em uma batalha jurídica com a 777 após promessas descumpridas. Na vida pessoal, o jogador se envolveu em escândalo de traição e acusações de agressão feitas pela modelo Larissa Ferrari, como revelado com exclusividade pelo Portal LeoDias. Acabou rescindindo o contrato com o cruzmaltino em junho.

Martin Braithwaite

O dinamarquês Martin Braithwaite é outro que podemos considerar como “contemporâneo” de Saúl. O jogador chegou ao Grêmio no meio de 2024 com a dura missão de substituir Luís Suárez. Jogador importante da Seleção da Dinamarca, o atacante fez carreira no futebol inglês e espanhol, jogando por clubes como o Middlesbrough, Leganés, Barcelona e Espanyol.

Chegou cercado por certa desconfiança em 2024, mas rapidamente conquistou a torcida gremista. Já são 21 gols com a camisa do tricolor gaúcho, sendo 13 apenas nesta temporada. O jogador é visto como uma dos pilares da equipe treinada por Mano Menezes.