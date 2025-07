SC: acidente com ônibus de turismo termina em morte na BR-101

Um acidente envolvendo um ônibus de turismo terminou com uma pessoa morta e outras feridos na BR-101, em Imbituba, no Sul de Santa Catarina, na manhã desta terça-feira (22/7). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caso foi registrado no km 296 no sentido Norte da rodovia, por volta 4h.

Ainda conforme a PRF, o ônibus era ocupado por 33 pessoas, sendo que quatro ficaram feridas e foram encaminhadas para o hospital. Uma pessoa, ainda não identificada, morreu.

Leia a matéria completa no portal NSC Total, parceiro do Metrópoles.